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陈明立是否已被列为犯罪嫌疑犯

国家警察总部与总检察署意见相左

【雅加达Merdeka新闻网6月16日讯】印尼MNC集团创始人及总裁陈明立（Hary Tanoesoedibjo昵称HT）被指涉嫌传送恐吓短讯给国家总检察署专案犯罪调查组主任尤利安多（Yulianto）而接受国家警察刑事与侦探局网络犯罪组（Tipidsiber）的调查。

虽然陈明立的律师Hotman Paris Hutapea坚持其委托人陈明立发送给尤利安多的短讯内容仅是一种呼吁，提醒他必须谨言慎行，根本不能被视为是恐吓或威胁对方的短讯。Hotman还阐述，陈明立发送短讯主要是他不满总检察署指控对陈明立公司可能涉嫌移动-8（Mobile-8）退税舞弊案而进行调查。

然而，针对陈明立是否已被列为犯罪嫌疑人，国家警察总部与国家总检察署意见相左。

国家最高检察长穆罕默德·普拉史蒂奥 (Muhammad Prasetyo) 明确表示，陈明立涉嫌传送恐吓和威胁性的短讯已是犯罪嫌疑人，但是立即遭到警方的驳斥。周五（6月16日），警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）上校表示，迄今陈明立还是该案件的证人，警方还没有把陈明立列为犯罪嫌疑人。

马尔迪努斯上校阐述，针对以上案件，警方到目前为止已审查13名证人和专家。下周警方将对该案件进一步调查，之后才决定是否继续审理该案件。