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陈明立刑事案件

已经提交最高检察署并进入法律程序

【雅加达罗盘报新闻网讯】警察刑侦局已经提交印尼MNC集团创始人亦是印尼团结当总主席陈明立有关通过电子媒体威胁的案件并进入法律程序。

副检察长努尔·拉马特（Noor Rachmad）说，陈明立刑事案件在周一（7月10日）已经提交最高检察署。

到现在为止，检察官办案人员仍在检查文件。将来，检察官将结案文件是否完整。

“不管它完整不完整，我会看他们的研究成果。”努尔说。如果没有完整案卷将返回到警察刑侦局网络犯罪组（Tipidsider）。如果宣告完整，随后警察被要求赋予证据和犯罪嫌疑人和提上法庭进入法律程序。

陈明立被涉嫌通过短信威胁国家总检察署专案犯罪调查组主任尤利安多（Yulianto）。陈明立犯上2008年第11号第29条法令有关电子媒体的威胁信息电子交易（ITE）。

在这种情况下，尤利安多在2016年1月5日、7日、9日接收三次来自陈明立的短信消息。

其内容是，“尤利安多先生，证明谁是谁非，谁是专业的和谁是暴徒。你必须记住，权柄不会持续太久。我进入政界，就是要根除随心所欲滥用职权的执法人。请记下我的话，我将是这个国家的领导人。现在印尼正是需要肃清的时候。”

然而，陈明立否认威胁尤利安多。

“我创造了这个短信，以确认我进入政坛，为了印尼有更好的明天，我完全无意威胁。”陈明立如是说。

陈明立又提出关于确定对他的犯罪嫌疑人的预审。目前庭前仍然在雅京南区地方法院运行。