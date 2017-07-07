Friday, July 7th, 2017 | Posted by

陈明立以犯罪嫌疑人身份接受警方调查

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印尼MNC集团创始人及总裁陈明立（Hary Tanoesoedibjo）

 

【雅加达罗盘报新闻网7月7日讯】印尼MNC集团创始人及总裁陈明立（Hary Tanoesoedibjo昵称HT），昨日（7日）首次接受国家警察刑事与侦探局网络犯罪组（Tipidsiber）的调查。搭乘黑色轿车，早上约08.45抵达总部设在雅京丹拿望（Tanah Abang）Cideng街的国家警察刑事与侦探局网络犯罪组的陈明立接受调查后对媒体记者三缄其口，不愿意发表任何意见。

这是警方的第二次传票。因为陈明立没有出席警方的第一次传唤。陈明立抵达之前，其律师Hotman Paris Hutapea及团员已经先到达警察刑事与侦探局网络犯罪组总部。

陈明立被指涉嫌发送威胁短讯恐吓国家总检察署专案犯罪调查组主任尤利安多（Yulianto）而被国家警察刑事与侦探局列为犯罪嫌疑人。国家最高检察署质疑这名印尼团结党（Perindo）中央理事会总主席陈明立涉嫌移动-8（Mobile-8）退税舞弊案，并对陈明立经营的MNC集团旗下公司展开调查，陈明立勃然大怒之后给尤利安多发送具有威胁性的短讯。

然而，陈明立律师Hotman Paris Hutapea坚持其委托人陈明立发给尤利安多的发短并没有任何恐吓或威胁对方的用意，他仅是提醒尤利安多必须谨言慎行办案。因此陈明立发送给尤利安多的短讯根本没有违反国家信息和电子交易法（UU ITE）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186903

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