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陆军总部再次提醒 退役将领不要动员现役军人进行2019年大选活动

【安塔拉新闻网雅加达7月24日讯】陆军总部再次提醒所有退役将领不要动员现役军人进行2019年总统选举活动。在人员数量方面，陆军拥有国军（TNI）最多的人员。

“我们非常尊重所有陆军退役将领通过行政和立法政治渠道奉献自己的意图。”陆军副参谋长Tatang Sulaiman中将周二（7月24日）在雅京陆军总部办公室恳亲会上引用陆军参谋长Mulyono上将的话如是说。

“我们非常有信心，陆军退役将领将成为国军单位排除政治争议舞台上的动力。” Tatang说。

为了确保2019年总统选举安全，在书面讲话中如是说，作为国军一部分的陆军将与警方合作，为社区提供保护和安全保障。

“我们有决心，印度尼西亚这个伟大的民主国家不会导致过度的行为，这种过度行为会反制我们实现基于班渣西拉和1945年宪法的公正和繁荣社会所做出的努力。” Tatang说。

陆军还希望得到退役将领的支持，以便所有人都能执行这项非常崇高的任务，使印度尼西亚的主权能够保持正直。

与此同时，出席恳亲会的有前国军总司令卡铎 努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）、前任副总统特利苏特利斯诺（Tri Sutrisno）、政法安统筹部长维兰多（Wiranto）和陆军退役组织（PPAD）主席Kiki Syahnakri。