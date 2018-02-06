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陆军参谋长召开领导人会议称

国军在2018年地方首长选举将坚持中立态度

【雅加达Detik News网】陆军参谋长慕约诺上将(Mulyono )在召开2018年领导人会议致辞中表示，国军将在2018年地方首长选举中坚定不移保持中立态度。昨日的会议在雅京中区Veteran路陆军总部召开。

慕约诺上将表示，该会议是根据国军总司令哈迪 查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将的指令而召开的会议。

“会议的目的根据上次在国军总部召开的国军会议指定的政策，因此，本次陆军会议是进一步强调国军对2018年地方首长选举的立场和政策。”陆军参谋长慕约诺上将这样表示。

慕约诺上将称，本次会议主要讨论是国军对2018全国地方首长选举和2019年总统和副总统选举，再次展现国军成员坚定不移的中立立场。

“根据国军总司令的指令，国军特别是陆军将严守承诺保持中立态度。之前，可能曾经发生军人干政的不良现象，不过我们希望这件事不再发生在2018全国地方首长选举和2019年总统和副总统选。” 慕约诺上将如是说。

慕约诺上将还说，“其实民众不要质疑或担心国军的态度，即使有两名国军退役将领参选本届的地方首长选举，但是他们都严格遵守地方首长选举候选人必须遵守的法规。国军退休将领是否赢得地方首长选举，取决于地方选民，而不是国军成员。”慕约诺如此说道。

慕约诺上将补充说，国军将负责情报方面的任务，不会介入任何政治领域，以确保国军保持中立态度的承诺，特别是在2018年地方首长选举及2019 年总统和副总统选举之际。

慕约诺上将总结说。