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阿贡拉克索诺称为了党的利益

Ridwan Mukti 将辞去朋古鲁省长和从业党地方理事会主席职位

【雅加达Liputan6.新闻网讯】肃贪会（KPK）就地逮捕（OTT）朋古鲁省长利德宛穆克帝（Ridwan Mukti）和其妻子李莉（Lily Maddari）。落网后不到24个小时，利德宛自动辞去朋古鲁省长职位也全部辞掉从业党地方理事会主席职位。

“利德宛已经提交了一份向从业党全体社会成员道歉书，同时宣布辞去明古鲁省省长和从业党地方理事会的主席一职。” 从业党专家委员会阿贡拉克索诺（Agung Laksono）周三（6月21日）对Liputan6.新闻网记者如是说道。

阿贡说，他尊重无罪推定的原则。但是，利德宛的辞退省长职位应该是可以理解的。他的具有责任感的态度令人敬佩，值得我们每位从业党干部和党员作为效仿的模范。阿贡说。

阿贡阐明，利德宛遭肃贪会调查而之后被列为犯罪嫌疑人并立即遭到羁押的事件应成为从业党一个预警，因此从业党干部应该立即停止任何贪污贪腐不法行为。

“我们必须坚定不移保持各自的成就、敬业、忠诚和不违法的良好行为。”阿贡说。

据悉，朋古鲁省长利德宛和其妻子李莉因涉嫌贪污案件并在肃贪会一场就地缉犯（OTT )行动中被逮捕及被列为贪污受贿犯罪嫌疑人。