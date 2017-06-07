Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

阿敏赖斯称
肃贪会是肮脏恶劣的机构

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国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯（Amien Rais）

 

【印尼ＣＮＮ雅加达６月７日讯】被肃贪会（ＫＰＫ）指涉嫌2005年也分享被告原卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉 (Siti Fadilah Supari) 购买卫生部医疗设备贪污案的国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯（Amien Rais）表示，肃贪会已成为一个肮脏恶劣的机构，不能一视同仁办案，肃贪会也已成为掌权当局的报复政治对手的肃贪机构。

虽然肃贪会掌握确凿证据阿敏赖斯分享西蒂法蒂拉购买卫生部医疗设备的贪污款，然而阿敏坚持自己是清白无辜的受害者，他还发动少数群众到肃贪会总部示威游行，展示自己的号召力。有关他接收国民使命党苏特里斯诺·巴黑尔（Soetrisno Bachir）基金会会给他的６亿盾资金，纯粹是苏特里斯诺的诚意慷慨解囊赞助他政治活动的零用金，不是贿金，何罪之有。阿敏表示不畏惧接受法庭的调查，但是他谴责肃贪会是政府当局打击整治对手的肮脏恶劣机构。

肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)强力驳斥阿敏无中生有的指控。菲博里强调，作为国家肃贪机构，肃贪会绝对保持中立和公正立场，一视同仁，秉公办事，阿敏若认为自己是清白就在法庭辩论，而不是在媒体上塑造公众舆论，既然自诩清廉正直的宗教和政党领袖，阿敏赖斯就应该给社会民众树立良好的典范，而不是透过媒体，虚张声势未审先判自己是清白无辜的受害者。菲博里还强调，肃贪会说根据西蒂法蒂拉贪污案庭审过程中发现阿敏赖斯也涉嫌该贪腐案件的证据，而不是空穴来风的。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184849

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