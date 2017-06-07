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阿敏赖斯称

肃贪会是执政者的报复工具

【雅加达罗盘报6月7日讯】卷入原卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉 (Siti Fadilah Supari) 购买卫生部医疗设备贪污案的原人协（ＭＰＲ）议长亦国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯（Amien Rais）表示，他支持国会行使的国会调查权（Hak Angket）调查肃贪会（KPK），因为肃贪会已经沦为执政者打击整治对手的工具，肃贪会不能一视同仁和秉公办事。阿敏说肃贪会对他的指控是具有歧视性的指控。

然而，虽然声称自己是清白无辜的受害者，根据多项民调数据显示，阿敏赖斯在社会民众声望已经一落千丈，跌到谷底了。

针对国会目前已经成立的调查肃贪会特别委员会，阿敏赖斯称自身已经被肃贪会指涉嫌西蒂法蒂拉贪污案，因此他不能介入国民使命党国会议员的运作，包括指定国会调查肃贪会特别委员会的成员，但是他阐述PAN将指派两名PAN国会议员成为特别委员会的成员。

阿敏赖斯还说，现在当务之急是监督国会特别委员会调查肃贪会的工作，防范执政者的干涉，以便特别委员会能顺利和公平公正运行。