Posted by admin

阿敏赖斯求见肃贪会最高领导层遭拒绝

肃贪会详解发现流向阿敏赖斯银行账户资金的事实

【雅加达安达拉通讯社6月5日讯】坐立不安的前人协议会议长阿敏赖斯（Amien Rais）要求拜见肃贪会（KPK）最高领导人，但是肃贪会领导人不愿意接见这位国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯。然而，阿敏赖斯还派遣他的孩子Hanafi Rais，PAN政治家Drajad Wibowo和Ansufri ID Sambo到雅京肃贪会总部拜会肃贪会领导层，解说有关阿敏赖斯被肃贪会指在2005年卫生部购买卫生设备的贪污案阿敏赖斯也获得部分贪污款。一小撮阿敏赖斯支持者也在肃贪会总部进行小规模的示威抗议活动。

众所周知，阿敏赖斯和 PAN原中央理事会总主席 苏特里斯诺·巴黑尔（Soetrisno Bachir）在2005年也分享被告原卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉 (Siti Fadilah Supari) 购买卫生部购买医疗设备的贪污款。

肃贪会（KPK）检察官称，阿敏赖斯于2007年从西蒂·法蒂拉共获得5亿盾资金，分5次把资金给阿敏赖斯指定的银行账户。肃贪会检查官阿里（Ali Fikri）上周三（5月31日）在雅京贪腐法院宣读西蒂告状书时如是说。

“西蒂在购买卫生设备发布供应商推荐书并直接指定PT Indofarma公司提供医疗设备产品和售后服务而苏特里斯诺和阿敏赖斯是该交易中的受益者。”阿里补充说。

根据肃贪会检察官提出的证据，在2005年12月26日至2007 年11月2日之间，在这项订购医疗设备的贪污案中，阿敏赖斯从Sutrisno Bachir Foundation (SBF)基金会共获得6亿盾的资金。该基金会主席是Nuki Syahrun，也是PAN主席苏特里斯诺的亲戚。而Nuki Syahrun的先生Rizaganti Syahrun是PT Mitra Medidua Andi Krisnamurti公司总经理，该公司是提供卫生设备仪器给PT Indofarma公司的供应商。官商勾结和裙带关系显而易见。

Mitra Medidua公司于2006年5月2日汇7亿4150万盾给PT Mitra Medidua，再于2006年5月13日汇5000万盾给SBF基金会秘书Yurida Adlanini。

从Mitra Medidua公司至PAN中央理事会的资金的转移是根据被告西蒂·法蒂拉的指示，说是为了帮助PAN。

资金流向的细节如下：

1. 2006年12月 26日至 Sutrisno Bachir银行账号共达2亿5000万盾。2. 2007年1月 15日至 Nuki Syahrun 银行账号金额是5000万盾3. 2007年1月 15日至 Amien Rais 银行账号共达1亿盾4. 2007年4月 13日至 Amien Rais银行账号共达1亿盾5. 2007年5月 1日至 Amien Rais 共1亿盾和 Nuki Syahrun 1500万盾6. 2007年5月 21日至 Amien Rais 银行账号共1亿盾7. 2007年8月 13日至Amien Rais 银行账号共1亿盾8. 2007年11月 2日至Amien Rais 银行账号共1亿盾和Tia Nastiti 1000万盾。