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阿敏赖斯批评总统分发土地证是塑造个人形象 海洋事务统筹部长鲁胡特为佐科威抱不平吁阿敏应自我检讨

【雅加达点滴新闻网3月19日讯】海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan昵称LBP)周一(3月19日)在雅京一场海洋事务座谈会上突然脱稿演讲，以怒不可遏的口气严厉批评国民使命党（PAN）建党元老阿敏赖斯（Amien Rais）最近在万隆自鸣得意批评佐科威-卡拉政府向全国多地分发土地证是欺骗人民的政治动作，仅是为了塑造佐科威个人形象的假动作。

虽然鲁胡特没有指名道姓,但是明确针对一个人。他指某位耄耋之年的所谓社会领导人自以为了不起，最近狂言乱语批评佐科威总统分发土地证给人民是欺骗人民的举措。

鲁胡特呼吁这位批评者应该自我反省，检讨自己是否对国家有做出任何贡献。

鲁胡特说，“他现在是七十岁而我已七十一岁，讲话应该有分寸，不能无中生有，讲不负责任的言论，开口伤人。众所周知，我国办理土地证向来就是琐碎繁杂到极点的程序，而佐科威总统仅是基于善意帮助人民获得土地证，不含任何政治目的。”

鲁胡特以怒气冲天的语气说，“他自己不是很清白，他对国家和社会的罪恶更是罄竹难书,因此他没有资格批评别人。”

鲁胡特还说，政府并不是对社会大众的批评感到反感，但是不能为了批评而盲目批评，政府始终乐意接收具有建设性的批评和建议。

对某些组织或政治既得利益集团质疑现任政府袒护印共(PKI)的说法，苏北巴达族的退役将军鲁胡特说他参与歼灭印共的军事行动，自己是军人出身的背景，比谁都更有民族主义的精神。

“我们永远不会出卖我们的专业精神，我与部队官兵在战场一起出生入死打仗，见证过部属在战场捍卫国家主权而殉职，指控政府庇护印共的讲述这是一个非常敏感的国家问题，不可以随便指责。因此他不必狂妄自大，先证明自己具有爱国主义的精神才批评政府，不然最好闭口不谈！”鲁胡特总结说。