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阿敏赖斯以镇静心情 面对鲁胡特的反驳

【雅加达Tribunnews网】国民使命党副主席哈纳菲莱斯（Hanafi Rais）回应有关其父亲阿敏赖斯（Amien Rais）批评佐科威-卡拉政府的工作，不过我以镇静心情面对鲁胡特的反驳，当时鲁胡特没有指名道姓,但是明确针对一个人并鲁胡特威胁那位批评者。

据说，在批评政府中，阿敏赖斯被某人以杀害的威胁，乃至有人故意到阿敏赖斯居住威胁，这是佐科威政府刚刚发生的事。

哈纳菲莱斯认为，阿敏赖斯在新秩序中以杀害威胁，此外，在佐科威-卡拉政府领导中阿敏赖斯在日惹的官邸亦被威胁。

“我对此事还记得被邀请媒体记者提到这件事，现在对于鲁胡特的口头威胁阿敏赖斯，不过我们应对任何威胁的方式都不恐怕并以镇静心情面对鲁胡特的反驳。” 国民使命党副主席哈纳菲莱斯这样表示。

哈纳菲莱斯还说，我爸爸不会对此事选择放弃批评，尤其是鲁胡特的口头威胁阿敏赖斯。

此外，我爸爸依然批评佐科威-卡拉政府的工作，这都是为民众的公平。原则上，我爸爸在近期内一切都好并一般做日常活动。众所周知，阿敏赖斯在万隆得意批评佐科威-卡拉政府向全国多地分发土地证是欺骗人民的政治动作，仅是为了塑造佐科威个人形象的假动作。当时鲁胡特强调阿敏赖斯的指控没有根据，更不是讨好民众的方案，而是实实际际的政府的工作计划，不过现在政府给予民众取得土地证的机会更容易并土地证有利于民众的生活利益。