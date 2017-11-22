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阿志称即使诺凡多成为电子身份证贪污案罪犯

从业党坚定不移在2019年总统选举中支持佐科威

【雅加达罗盘报新闻网11月21日讯】周二（11月21日），从业党 （Golkar）中央理事会副秘书长 阿志（Ace Hasan Syadzily）在雅京史纳延国会大厦称，即使从业党中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)被肃贪会（KPK）再次列为电子身份证贪污案嫌犯并将被拘留而目前已接受肃贪会的审查，但是从业党将坚定不移支持佐科威（Joko Widodo）为2019-2024年总统候选人。

因为从业党对佐科威的支持是经过从业党于2016年在巴厘岛召开的全国代表特别会议（Munaslub），因此只要全国代表特别会议决议没有被另一个从业党全国代表特别会议新的决议否定或代替，那么从业党中央理事会仍然将毫不动摇遵守全国代表特别会议的决议继续支持佐科威为2019年总统选举的总统候选人。

上周日（19日），印尼Voxpol研究和咨询中心执行主任邦义（Pangi Syarwi Chaniago）在一场研讨会上说，从业党诺凡多被肃贪会再次列为电子身份 证贪 污案嫌犯并接受审查后，将对2019年争取蝉联总统高座的佐科威总统产生新变数。

众所周知，在诺凡多领导下，从业党一开始就明确表示将在2019年总统选举中支持和推举佐科威为2019-2024总统候选人。

倘若从业党召开全国代表特别会议而诺凡多总主席职位被撤换，新上任总主席是否仍然在2019年总统选举中支持佐科威，我们不得而知。这位人民的声音Voxpol民调机构主任邦义当时如斯说道。

不少政治观察家预测，若从业党召开全国代表大会，巴克利（ARB）和阿贡阵营的支持者之间将再次争夺总主席高位。若阿贡阵营成功夺得总主席职位，从业党在2019年总统选举中对佐科威的支持或不会发生变化，然而，若巴克利阵营或苏哈多女儿蒂蒂亦是帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)前妻夺得从业党总主席宝座，那么从业党在2019年总统选举立场可能会出现戏剧性的转变。

民众记忆犹新， 2014年总统选举中，巴克利和蒂蒂阵营领导的从业党是支持帕拉波沃-哈达正副总统候选人的政党。巴克利阵营是否卷土重来，值得民众注意。