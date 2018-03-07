Wednesday, March 7th, 2018 | Posted by

阿尼斯和苏里亚巴罗陪同总统视察工程施工地
佐科威确定雅京城市MRT将于明年三月通车

周三（3月7日）佐科威总统（中）在交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 （左一） 、雅京省长阿尼斯（右二）和国民民主党总主席苏里亚巴罗（左二）陪同下一起视察正在建设的雅京城市捷运系统(MRT)工程。

周三（3月7日）佐科威总统（中）在交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 （左一） 、雅京省长阿尼斯（右二）和国民民主党总主席苏里亚巴罗（左二）陪同下一起视察正在建设的雅京城市捷运系统(MRT)工程。

 

【雅加达点滴新闻网37日讯】执政以来一直积极大力兴建基础设施建设的佐科威总统周三（37日）在交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)、雅京省长阿尼斯和国民民主党 （Nasdem）中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)及雅京MRT公司总经理威廉（Wiliam Sabandar）陪同下一起视察正在建设的雅京城市捷运系统(MRT)工程。总统对MRT工程进展表示满意，并定下指标必须在20193月正式通车投入商业营运。

佐科威总统非常重视由日本公司承包建设，火车厢也将由日本方面供应的我国首座捷运系统，因此总统不时都会亲自进行突击检验工程的进展，确保雅京MRT工程能准时竣工并投入营运。


佐科威总统也要求施工单位，在2018年亚运会开始以前，必须把地面工程施工地的所有围栏清理干净整洁，使雅京能呈现更整齐完美的都市容貌，这牵涉到我国在亚洲乃至全世界的形象。第十八届亚洲运动会将于201808180902日在印尼雅加达和苏南巨港举行。亚运进行期间，印度尼西亚肯定将成为全世界瞩目的焦点，因此举办亚运将是我们祖国的光荣和人民的荣耀。佐科威总统在印尼酒店圆环地铁站如斯阐述。

佐科威总统也获得阿尼斯省长的承诺在亚运会启动之前从史纳延至史芒宜的人行道必须将拓宽和整顿干净整齐。

根据承包商现场向总统的简报，截至今年二月底，雅京捷运系统工程建设进展已达到91.86%,地上高架桥工程进展也已完成87.99%，而地下工程已达到95.76%的进度，目前已经安装好的火车铁轨总长度达11,314米。

机车车辆或雅加达捷运列车车厢计划于2018326日抵达雅加达，先运送两组列车。 每组系列由六辆车厢组成，每辆车厢可容纳200位乘客，由日本制造厂商Nippon Sharyo直接运送到雅加达。

 

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