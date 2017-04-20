Thursday, April 20th, 2017 | Posted by

阿尼斯与钟万学讨论两阵营支持者之间的和谐

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) bersama calon Gubernur DKI Anies Baswedan (kiri) saling berjabat tangan usai melakukan pertemuan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/4).

当选2017年雅京特区省长阿尼斯巴斯威丹（Anis Baswedan）拜会雅京特区现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）

 

【雅加达安达拉新闻网4月20日讯】当选2017年雅京特区省长阿尼斯巴斯威丹（Anis Baswedan）拜会雅京特区现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama)，他们讨论两阵营支持者之间的以和为贵的协调。

周四（4月20日）当阿尼斯访问雅京中区市政厅时直接会见钟万学并举行会谈。

“简单地说，我们正在谈论两件事情：第一，关于（4月19日）的雅京特区地方首长选举。其次，我们同样也讨论两阵营支持者之间的和解。”阿尼斯在雅京中区市政厅如是说道。

据阿尼斯说：“雅京地方首长选举已经圆满成功，我们将与钟万学和查罗特永远保持高度合作关系。毫无疑问，钟万学与查罗特已经全心全意为雅京市民服务并为雅京特区建设创下辉煌的成就，这是大家有目共睹的政绩，他们也是国家杰出的国民之一”。

众所周知，雅京普委会（KPU DKI）已确认2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票的2名雅京省长和2名雅京副省长，即钟万学与查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）和阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno)。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180737

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