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阿富汗总统访问印尼 印阿两国将加强贸易与投资等合作

【本报雅加达讯】佐科威总统周三（5/4）下午在雅加达独立宫会见来访的阿富汗总统穆罕默德.阿什拉夫.卡尼及其代表团时说：“印阿两国的友好关系已进行62年 我深信总统阁下的访问将能加强两国在各项领域的合作。首先在和平建设、发展能量、贸易与投资方面的合作。”，

阿富汗是最早承认印度尼西亚共和国主权的国家之一，1955年在万隆举行亚非会议时，阿富汗也积极参与并扮演重要角色，使亚非会议的召开取得圆满成功。

佐科威总统说：“印尼伊斯兰中心在恪布尔建成后，印尼今年计划在阿富汗兴建一家医院，经费大约160亿盾。”

从印尼与阿富汗缔结良好关系中，可证明印尼的政治经济稳定与良好的区域领导能力。

阿富汗总统穆罕默德.阿什拉夫.卡尼在致辞中说：”我能来到印尼是一种荣誉，印尼是一个象征希望，象征成功的国家。”

阿富汗总统认为，印尼在他的心目中占据了特殊的地位，特别是两国缔结关系62年以来，阿富汗总统才第一次访问印尼。

他说：“我从少年的时候就已知道印尼的文化。”