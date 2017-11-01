Wednesday, November 1st, 2017 | Posted by

阿古斯与帕拉波沃举行临时会议

帕拉波沃（左）与 阿古斯尤多约诺（右）

帕拉波沃（左）与 阿古斯尤多约诺（右）

 

【雅加达点滴新闻网1031日】日益临近2019年普选，各政党领导人动作频频，上周五（27日），我国第六任总统苏西洛（SBY）突访佐科威总统并在雅京独立宫进行两人闭门会议后，周二（31日），苏西洛公子阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono昵称 AHY） 退役陆军少校突然到雅京南区拜会大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowoubianto)顿时有引发各界的关注。

民主党（PD）中央理事会副秘书长Rachland Nashidik证实AHY到帕拉波沃雅京南区私邸进行会谈，但是对两位政治人物的谈话内容，他三缄其口。

会谈中帕拉波沃由大印尼行动党咨询委员会副主席佐科（Djoko Santoso）陪同，而AHY由民主党另一名中央理事会副秘书长Rico Rustombi陪同。

众人皆知，虽然在2017年雅京特区地方首长选举中败选，但是苏西洛望子成名的心情可想而知。除了安排AHY担任尤多约诺研究所（The Yudhoyono Institute）执行主任，苏西洛也纵横捭阖，觊觎能寻找到最适合给AHY的政治舞台，希望在不久的将来AHY能继承父亲大业，甚至成为国家的第一把手。

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