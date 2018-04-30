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阮春福同印尼和缅甸两国总统举行双边会晤

【越通社河内棗越通社特派记者报道】4月28日傍晚，越南政府总理阮春福携夫人及越南高级代表团抵达河内内排国际机场，圆满结束应新加坡总理李显龙邀请对新加坡进行正式访问和出席第32届东盟峰会之行。

会议期间，4月28日下午，阮春福分别会见印尼总统佐科维多多和缅甸总统吴廷觉。会见佐科维多多时，两位领导为越南与印尼战略伙伴关系的发展和互信感到满意；对4月17日在河内举行的双边合作委员会第三次外交部长级会议的成果感到高兴。

双方共同强调，两国应促进经贸合作，力争双边贸易额达到100亿美元，责成有关部门抓紧推动谈判签署各项合作协议，早日实现所提出的各项目标。佐科维多多对阮春福提出旨在加强双边关系，包括签署有关贸易、农业和渔业、国防安全、预防犯罪等领域的合作协议表示欢迎。

阮春福感谢印尼在越南渔民问题上的配合，建议印尼方面本着友好、人道主义、东盟团结、符合越南与印尼战略伙伴关系等的基础上解决该问题。双方就共同关心的国际和地区问题深入交换看法，其中包括有关地区架构、非传统安全挑战、东海安全与合作、反海盗、打击非法捕鱼等领域的问题。

两位领导同意在东盟等多边框架下加强立场协调和沟通。会见缅甸总统吴廷觉时，阮春福强调，越南支持缅甸政府民族和解进程，提高缅甸的国际地位。

两位领导对40年来尤其是阮富仲总书记访问缅甸时两国签署全面合作伙伴关系协议之后两国传统友好关系的发展感到满意。双方表示，两国政治互信日益加强，经贸与投资合作日益走向深入，越南成为缅甸第七大投资来源地和第十一大贸易伙伴，双边进出口贸易总额突破了10亿美元，国防安全合作不断得到巩固；文化、体育、旅游、教育和民间交流日益扩大，为增进两国人民的传统友好关系作出了贡献。阮春福希望缅甸政府为扩大两国企业合作以及为越南企业对缅甸进行投资创造便利条件。吴廷觉表示，越南企业对缅甸投资为促进缅甸经济社会的发展作出了重要贡献，同时承诺，缅甸将制定开放的政策吸引包括越南在内的外国投资者赴缅投资。就国际和地区事务进行交谈时，双方强调了加强东盟在增强内部团结、发挥东盟的中心作用等的密切合作；在柬老缅越四国合作以及伊洛瓦底江、湄南河及湄公河经济合作战略组织等合作框架下继续保持积极合作。关于东海问题，双方对东盟关于有效落实DOC，早日达成具有实质性和约束力的COC的共同立场表示赞同。