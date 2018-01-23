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闭门会议不邀请媒体采访

佐科威在独立宫接见美国防长马蒂斯

【雅加达1月23日综合讯报道】我国总统佐科威，周二(23日)在雅京独立宫接见到我国进行工作访问的美国国防部长马蒂斯(James Mattis)，并进行闭门会议，因不邀请媒体参加或采访会议，外界不得而知他们会谈的详细内容。

在两天的访问行程中，除了会晤我国外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Marsudi），马蒂斯也会晤我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu），就印美两国对一些战略议题，包括打击跨国犯罪和恐怖主义以及情报资讯交流等议题进行讨论和探讨进一步的合作。

马蒂斯出访东南亚，首站是印尼雅加达，之后他还前往越南。有国际政治观察家指出，随着中国军事力量在区域不断扩大，和经济实力逐渐提升，美国希望能加强与东南亚国家，特别是东盟大国印尼和越南的军事合作，以制衡中国在区域的影响力。

马蒂斯出访东南亚时机敏感，美军一艘驱逐舰刚在日前驶入南海、中国宣称对黄岩岛附近水域拥有不可争议的主权。

印尼大学，美国研究中心主任苏西斯苏达曼（Suzie Sudarman）在雅京表示，马蒂斯到我国两天的旋风式访问，意味着特朗普政府重视印美两国在亚太地区的防务合作。尤其印尼是东盟最大成员国，在亚太地区扮演举足轻重的角色，因此在与美国建立区域防务合作上，具有优势的谈判地位。

“我们仍然保持不结盟的自由外交政策，选择更活跃的外交政策，即不宣布反中，亦不成为美国印度洋和太平洋的军事战略同盟国，我国需保持有利于国家的不结盟政策，而积极寻求多赢的政策。” 苏西斯这样说。

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