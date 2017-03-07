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钟万学-查罗特请假参加竞选活动

索尼苏玛尔诺正式接任雅京特区暂摄省长

【雅加达安达拉通讯社3月6日讯】内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo），周一（3月6日）在雅京正式委任内政部自治区管理局局长索尼·苏玛尔诺（Soni Sumarsono）回锅担任雅京特区暂摄省长。

根据普委会（KPU）地方首长选举法规，现任地方首长候选人在参加竞选活动期间，必须请假。雅京地方普委会（KPU DKI）主席苏玛尔诺(Sumarno)上周六（3月4日）在雅京巴刹巴鲁婆罗浮屠酒店（Hotel Borobudur）召开的KPU DKI全体会议时正式公布2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票竞选活动中，雅京特区现任省长钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特.赛夫希达亚特�����(Djarot Syaiful Hidayat)

必须请假参选竞选活动。

第二轮投票竞选活动将于3月7日开始至4月15日结束，4月16日至18日进入安静期。2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票将于4月19日（周三）。

两组进入第二投票候选人，即第2序号候选人钟万学-查罗特和第3序号的雅京特区地方首长候选人阿尼斯巴斯威丹（������Anies Rasyid

Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）均已经表示同意接受以上雅京地方普委会的法令条款。