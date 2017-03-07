Tuesday, March 7th, 2017 | Posted by

钟万学-查罗特今日开始请假
参加第二轮投票竞选活动

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雅京特区现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）

 

【雅加达安达拉新闻网06日讯】雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）3月7日开始请假参加2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票竞选活动。

“我肯定会遵守雅京普委会的规定并请假参加竞选活动。内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）

将正式委任索尼·苏玛尔诺（Soni Sumarsono）为雅京特区暂摄首长，接替我和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）的工作。”钟万学周一（6/3）在雅京如此表示。

钟万学说，他的助选小组曾经询问雅京特区地方首长选举第二轮竞选活动过程中的法律依据。“因为在地方首长选举法律在第二轮中没有提到有竞选活动。而法令上只提到第二轮选举只有强化所有候选人的愿景和使命。”钟万学说。

众所周知，雅京普委会（KPU DKI）已经确定3月7日开始至4月15日为第二轮投票竞选期，而现任地方首长参选竞选活动必须请假。因此，第二轮竞选期，钟万学和查罗特赛夫希达亚特不再执行雅京特区省长副省长职务。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176997

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