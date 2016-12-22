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钟万学：他们可遏制我参选

但不可能覆灭我的意志

【雅加达TRIBUNNEWS新闻网21日讯】执行政策法令雷厉风行和不妥协的休假中参选的雅京特区省长钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）坦诚，即使很多政敌不喜欢他的领导风格和采取的大刀阔斧改革，因此想尽方法遏制他竞选2017年雅京特区省长选举，特别是利用亵渎宗教敏感议题攻击他，陷害他，不择手段将他关进监狱。但是钟万学强调，“他们不可能覆灭他推行的执政构想和计划，我还是会坚定执行我的政治承诺。”

钟万学坚持每位雅京特区政府公务员必须报告财富的规定，让很多公务员心急如焚，个个坐立不安的心情。

除了规定每位公务员必须申报财富，钟万学也决心推行清廉的政府，任何雅京特区省府的交易不可以现金进行，而必须透过电子交易方式进行，预防漏洞和作弊行为，建立透明化的行政体系。

“我始终坚持每位政府公务员必须报告个人财富及不可以进行现金交易。”周三（12月21日），钟万学在雅京中区门腾连旺屋（Rumah Lembang）竞选总部向支持者时如斯说道。

钟万学表示，早在担任勿里洞县长时，就大力推行以上概念，现在我也在雅京特区政府推行同样的施政理念。

钟万学认为，显然很多政府官员无法适应他推行的施政理念，因此暗中作梗，试图阻碍他的规定。

“其实，我可以猜到他们将来想尽办法阻碍我的计划，甚至最好能把我关进牢里，但是他们或许能把握关进监狱，但是他们不可能打压的施政理念和意志。”钟万学续说道。

在大多数雅京选民的支持下，钟万学希望能当选2017年雅京特区地方首长，使得他能与查罗特继续为雅京居民效劳服务，也希望能被雅京居民肯定为雅京特区的好领导人。

钟万学也特别呼吁支持者必须主动监督投票站和计票过程，避免出现选举舞弊的行为，若有必要就利用手机拍摄或录影，可作为作弊的证据。

“我提醒大家一件事，明年2月15投票日，必须踊跃参加投票活动，当然不可以选错候选人，参选序号第2的候选人是最佳选择。”钟万学心有成竹地说道。