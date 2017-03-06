Monday, March 6th, 2017 | Posted by

钟万学－查罗特竞选期间必须休假
第二轮雅京地方首长选举竞选活动3月7至4月15日

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第二轮雅京地方首长选举第2号(代替钟万学－查罗特)与第3号候选人合影。

 

【本报雅加达讯】雅加达普委会规定，第二轮雅京地方首长选举竞选活动从3月7开始至4月15日，参加竞选活动的现任正副省长钟万学－查罗特在竞选期间必须休假。

雅加达普委会主席苏玛尔诺说，第二轮雅京地方首长选举基本上与第一轮没多大差别，只是第二轮竞选期间没有群众大会与安装竞选活动道具。作为代替的，雅加达普委会将在电子媒体和场地，社交媒体进行传播，但辩论会仍需要，至少在选举前最后一周内举行1次。

他说，第二轮雅京地方首长选举竞选活动时间大约一个月，比第一轮的竞选活动时间更短。

竞选活动必须在投票日前3天结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176868

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