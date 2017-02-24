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钟万学陪同佐科威

视察史芒宜环形高架桥和雅京捷运工程

【点滴新闻网2月23日雅加达讯】佐科威总统周四早上（2月23日）在雅京南区芝布布尔（Cibubur），象征性颁发给德博（Depok）、茂物（ Bogor）和勿加西（ Bekasi）居民非现金粮食援助(BPNT)之后，风扑尘尘又来到了雅京中区与雅京省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）、公共工程与住房部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）、国营企业部长莉妮·苏玛尔诺 （Rini Soemarno）、雅京捷运工程总经理和内阁部长陪同，一起视察雅京中区的史芒宜环形高架桥（Simpang Susun Semanggi）。

按照雅京特区省府计划，该工程将于今年适逢国庆日启动使用。工作日，特别是在繁忙时间，史芒宜一带的交通阻塞已经是司空见惯的现象。

因此，史芒宜环形高架桥竣工后，从Tomang过来的车辆能够直接通往印尼酒店环形道 （HI）而从Cawang的车辆可以直接转向Blok M雅京南区 ，不需要再围绕史芒宜桥下，可以大大的减少史芒宜一带的严重塞车现象。总统在现场召开记者招待会说，总长1.8公里的史芒宜环形高架桥通车后，预计可以舒缓三至四成该地区的交通阻塞。

根据桥梁结构设计师和国营工程承包商Wijaya Karya高层阐述，史芒宜环形高架桥结构是采用特大跨度预力混凝土桥梁结构。

“预力混凝土桥梁跨度达80米长，这是国内最长的特大大跨度预力混凝土桥梁 结构。 ”钟万学这样说。

钟万学还说，史芒宜环形高架桥工程总投资约3600亿盾，但不必要动用到雅京地方政府预算，而是由房产开发商提高建筑面积系数（KLB – Koeffisien Luas Bangunan）的补偿金。

结束史芒宜环形高架桥视察工作后，佐科威总统一行，又到雅京中区Setiabudi一带，视察雅京捷运工程。总统也非常满意捷运系统工程的进度。佐科威总统阐述，一部分采用地下铁，其他是已高架桥为主的从雅京南区Lebak Bulus至印尼印尼酒店（HI）的捷运，预计将于2019年3月可以试通车。但是，总统冀望，2018雅京亚运会之前，地面的工程应该能清理整齐，避免妨碍交通，也可以增添国家首都雅京的美观。