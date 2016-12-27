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钟万学说服选民

保证查罗特具有能力领导雅京特区省府

【TRIBUNNEWS新闻网12月27日雅加达讯】休假中参选的雅京特区省长钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）被指涉嫌亵渎回教案，昨日（12月27日）上午，在雅京南区农业礼堂进行第三次审讯。法官驳回钟万学辩护律师答辩状并拒绝了钟万学辩护律师终止审讯的要求。钟万学亵渎回教案 决定将于明年1月3日在农业部礼堂举行继续庭审。

法官根据前两次审讯的争论焦点，作出这个决定。法院将继续审理这起案件，而法官将在检查所有证据之后，再做出最终裁决。

钟万学之前在审讯中否认有关亵渎可兰经的指控，同时澄清，他在竞选集会上引述可兰经时，无意亵渎回教。他的辩护律师，也对于强硬派回教徒在庭外施加压力、企图左右庭审，表示担忧。不过检察官认为，钟万学对亵渎回教指控的反驳，理据不足，要求法官驳回他的辩词。另外，出于安全考量，今天的审讯迁移到农业部礼堂举行。

因为法官驳回钟万学的答辩状，意味着钟万学将进行漫长的司法程序，而身为被告人，钟万学的请假参选日期也将延长，竞选过后，副省长查罗特赛夫希达亚特 (Djarot Syaiful Hidayat)将替代钟万学省长一职，担任暂摄雅京特区省长职务。

周二（12月27日），钟万学在雅京中区的连旺屋（Rumah Lembang）竞选总部向数百位支持者表示，副省长查罗特具有良好条件领导雅京特区省府，希望雅京居民毋庸置疑，继续支持这位诚实的原勿里达（Blitar）市长。

钟万学说，查罗特是一位诚实的领导人。钟万学还说，在印尼不难寻找一位聪明的领导者，但是要找一位诚实的领导者， 屈指可数。

“聪明的领导者很多，诚实的领导者，几乎少之又少。当上官员就很容易测试一个人的性格，事久见人心，我和查罗特已经历过考验。”钟万学说。