Tuesday, March 7th, 2017 | Posted by

钟万学评雅京普委会不够专业

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休假参选的雅京特区省长钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）

 

【雅加达罗盘报新闻网3月6日讯】休假参选的雅京特区省长钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）表示，根据他的助选团的资料显示，在2017年雅京特区地方首长选选举第一轮投票过程中，雅京特区普委会（KPU DKI）缺乏专业知识。

钟万学在周一（3月6日）Kompas TV “Satu Meja”晚间电视节目中说，根据助选团（TimSes）现场汇集到的资料显示，2017年雅京特区地方首长选举第一轮投票过程中，雅京居民的固定选民名单(DPT)问题层出不穷，因此，钟万学称雅京特区普委会非常缺乏实践的专业。

钟万学说，雅京特区普委会不专业的工作可以从C6表格的问题上轻易看出。其实若选民名单已经在固定选民名单注册，其实理应可自动获得C6表格。“选民若已经拥有电子身份证（e-KTP）理应可以参选，即使没有获得C6表格，因此很多选民因为没C6表格，到现场登记参选，但是到现场登记的时候却被投票站工作人员刁难，这本是不应有的出现，因为选民的投票权已经被掠夺。”钟万学说。

“所以我们认为雅京特区地方首长选举举办单位缺乏专业性。我们的现场观察的助选团也发觉这种不良现象。但是，算了吧，我们仍然要感恩，因为我们已经成功进入第二轮投票。”阿学说。

钟万学也批评，投票站主办单位工作人员（KPPS）根本不懂何谓若没有C6表格，选民必须12.00时以上到投票站报名参选的规定。部分投票站KPPS故意玩弄选民的不当行为。

“这是非常不可思议的现象，投票站主办单位工作人员会不了解这个规则，不少选民下午一时（13:00）来到投票站，但是却遭进行投票。这是刻意掠夺选民的投票权。”钟万学接着说。

钟万学还谈到，既然有些投票站以选票用尽了，因此不让选民投票，主办单位工作人员应该查明选票用完的原因。

钟万学坦诚，助选团已经向普委监督机构（Panwaslu）汇报，希望雅京特区普委会有所改进。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177092

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