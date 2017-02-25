Saturday, February 25th, 2017 | Posted by

钟万学视察椰风新城轻轨铁路建设工程

雅京特区省长钟万学周五（2月24日）在雅京北区椰风新城（Kelapa Gading）视察轻轨铁路站（LRT）建设工程进度。

雅京特区省长钟万学周五（2月24日）在雅京北区椰风新城（Kelapa Gading）视察轻轨铁路站（LRT）建设工程进度。

 

【雅加达罗盘报新闻网24日讯】雅京特区省长钟万学周五（224日）在雅京北区椰风新城视察轻轨铁路站（LRT）建设工程。出发之前，钟万学在雅京市政厅接见雅京市民的投诉。

钟万学大约早上8点由市政厅出发前往椰风新城轻轨铁路站。钟万学和随行人员在轻轨铁路站视察。到达轻轨铁路站钟万学直接受到Jakarta PropertindoJakpro）有限公司总经理萨蒂亚（Satya Heragandhi）和雅京市政府官员的热烈欢迎。钟万学也直接佩戴工地的防护装备（PPE），如头盔、马甲和靴子。

钟万学在萨蒂亚的陪同下参观了椰风新城轻轨铁路走廊描绘和自行车竞技赛场（Velodrome）。然后钟万学和随行人参观雅京东区普罗马斯（Pulomas）自行车竞技赛场和马术（equestrian）的建设进度。

将来我们要在这里开杂货店让所有的人方便购物东西。”钟万学说。

 

上述三个项目的建设是由雅京地方企业（BUMD）的 Jakpro有限公司与国营Wijaya Karya合作承包建设。该发展建设是为支撑在雅京举办的2018年亚运盛会。因为雅京与巨港两地将举办2018年亚会国际级比赛的东道国。

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