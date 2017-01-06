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钟万学被指控亵渎宗教

千岛群岛居民感到惊异

【雅加达Detik新闻网5日讯】周四（1月5日），一批代表千岛居民，来到雅京中区连旺屋(Rumah Lembang) Ahok-Djarot竞选总部与钟万学和支持者见面。其中代表支持钟万学的千岛群岛居民是由钟万学义哥Andi Analta Amir邀请到连旺与钟万学进行会谈的千岛群岛居民，名叫Abdi Yaman (21)。

Abdi Yaman表示，感到很惊异既然有人指控钟万学亵渎宗教。Abdi Yaman还说，不仅他自己，当时在听钟万学演讲的千岛群岛居民也不可思议为何有人指控亵渎回教古兰经。根本没有千岛群岛居民指控钟万学有亵渎宗教的意图。

“有关钟万学在千岛发表演讲的内容，被指涉嫌亵渎宗教，这些指控让我们千岛群岛居民感到惊异，简直是莫名其妙的指控。”周四（5/1），Abdi Yaman向钟万学和支持者在连旺竞选总部如是说道。

Abdi Yaman还说，有百分之九十九的千岛居民宗教是穆斯林教徒，所以千岛群岛居民一定明白伊斯兰的教规。若钟万学有意在千岛群岛居民前面亵渎宗教的演讲，千岛群岛居民怎么会放过这位勿里洞原县长钟万学安全返回雅京，他们肯定会在现场严厉批评钟万学。因此，那些指控完全无中生有的指控。

“若钟万学敢在几乎全部回教徒的千岛群岛居民当面亵渎宗教，他一定被千岛群岛居民弑杀。”Abdi Yaman这样表示

Abdi Yaman补充称，没有千岛群岛居民前往雅加达进行大规模抗议钟万学示威游行，千岛群岛居民反而不明白为何有人指控钟万学在千岛演讲时亵渎宗教的指控，因此，Abdi Yaman表示，他来到雅京的主要用意是提钟万学被指亵渎宗教，讨回公道 ，警方应该还给钟万学一个公道。Abdi Yaman这样表示。

Abdi Yaman坦承，自从他念高中时就开始敬佩钟万学省长，亲民和清廉的钟万学处处为人民着想，因为钟万学的施政纲领，我们千岛群岛居民才能分享到雅加达智慧卡（KJP）的种种好处。