Posted by admin

钟万学荣获国民建设规划部勋章

【雅加达Detik网26日讯】周三（4月26日)，雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）荣获国民建设规划部2017年Pangripta Nusantara勋章。

周三（4月26日)，佐科威总统在雅京南区Bidakara酒店主持国民建设规划部开幕式，国民建设规划部把勋章送给得奖者代表获胜的地区。

据报道，获得最佳计划勋章的省区排行榜，雅京特区排第二名，排第一名是日惹和第三是南苏门答腊。

此外，获得以上同样的奖章有南苏Muara Enim县。

钟万学特别出席和领取该奖章，国民建设规划部长班邦·布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegero）把勋章颁给钟万学时，钟万学获得其他地方首长的热烈鼓。钟万学也成为最受瞩目的嘉宾。

佐科威总统和夫人伊利安娜（Iriana）共同出席2017年国民建设规划部活动并见证了颁发勋章节目。

以上获得2017年Pangripta Nusantara奖章的地区：

获得最佳计划的省份：

第一：日惹特区（Jogya）

第二：雅京特区（DKI）

第三：南苏省区

获得最佳计划的县区：

第一：Tabanan县区

第二：Ende县区

第三：Sigi县区

获得最佳计划的城市：

第一：东爪哇 Batu市

第二：中爪哇 Pekalongan市

第三：廖省Tanjung Pinang市