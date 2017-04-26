钟万学荣获国民建设规划部勋章
【雅加达Detik网26日讯】周三（4月26日)，雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）荣获国民建设规划部2017年Pangripta Nusantara勋章。
周三（4月26日)，佐科威总统在雅京南区Bidakara酒店主持国民建设规划部开幕式，国民建设规划部把勋章送给得奖者代表获胜的地区。
据报道，获得最佳计划勋章的省区排行榜，雅京特区排第二名，排第一名是日惹和第三是南苏门答腊。
此外，获得以上同样的奖章有南苏Muara Enim县。
钟万学特别出席和领取该奖章，国民建设规划部长班邦·布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegero）把勋章颁给钟万学时，钟万学获得其他地方首长的热烈鼓。钟万学也成为最受瞩目的嘉宾。
佐科威总统和夫人伊利安娜（Iriana）共同出席2017年国民建设规划部活动并见证了颁发勋章节目。
以上获得2017年Pangripta Nusantara奖章的地区：
获得最佳计划的省份：
第一：日惹特区（Jogya）
第二：雅京特区（DKI）
第三：南苏省区
获得最佳计划的县区：
第一：Tabanan县区
第二：Ende县区
第三：Sigi县区
获得最佳计划的城市：
第一：东爪哇 Batu市
第二：中爪哇 Pekalongan市
第三：廖省Tanjung Pinang市
Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181191
Posted by admin on Apr 26 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry