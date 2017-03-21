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钟万学涉嫌亵渎回教案语言专家作证称

可兰经没说谎只是被人利用作为骗人工具

【本报雅加达讯】在第15次钟万学涉嫌亵渎回教案中，语言专家拉哈尤（Rahayu Surtiati Hidayat）作证时称，可兰经本身没说谎，只是被人利用作为骗人的工具。

她说，钟万学在千岛群岛演讲时所提到的可兰经第51条有6个子句，同时子句与子句之间有关系。

第一子句是“不要相信别人”，第二子句是“在你们的心中有可能不选择我”，第三子句是“因为被欺骗使用可兰经第51条之类”，第四子句是“那是你们的权利”，第五子句是“如果你们感觉到难选择”，第六子句是“如果我没有按照可兰经第51条的教义我怕进地狱，如果是那样那是无所谓的，因为那是你们的选择”。

当法官Dwiarso问起钟万学在演讲时提到的“用”与“使用”的含意是否一样时，她回答说：“一样，被欺骗使用可兰经第51条与被欺骗用可兰经第51条意思是一样的。”

法官又问：“那子句的含意是什么？”

这位印大教授说：“可兰经没有说谎，只是被某些人利用作为骗人的工具。有的人就是使用可兰经第51条来欺骗别人。