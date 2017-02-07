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钟万学涉嫌亵渎回教案第9次庭审 千岛居民证人：钟万学的话无伤害千岛居民尊严

【本报雅加达讯】周二，钟万学涉嫌亵渎回教案进入第9次庭审，这次庭审听取2名现场证人与1名来自印尼伊斯兰学者理事会专家证人。

一名叫蔡努丁（Jaenudin）的烤岛（pulau Panggang）渔民在作证时说，当他在2016年9月27日在千岛群岛的普拉穆卡岛(Pulau Pramuka)

听钟万学演讲时并不注意钟万学有没有提到可兰经第51条的问题，但即便有提到这个问题，听的群众也不大在乎，他们也感觉到钟万学的话无伤害千岛居民的尊严，没有一个居民听了会生气。

他说，当时他所站的位置与钟万学也不太近，他仅关注钟万学提到的有关兴建鱼类拍卖场计划问题，有关可兰经第51条的问题他的确不注意。

他还记得，钟万学在演讲时提到的3件事，一是有关石班鱼养殖的事，二是有关9种必需品的事，三是有关廉价市场的事。“我也知道有关石班鱼养殖分享比分，即80:20。”

此外，他也记得钟万学在演讲时有提到选举的事，但其用意何在他也不太明白，他仅听到钟万学说：“如果有更好的，就不用选我。”

至于有关钟万学涉嫌亵渎回教的事，他坦诚说，看了电视之后才知道。虽则如此，他不会生钟万学的气，只是他认为钟万学应该对援引可兰经第51条的事道歉。