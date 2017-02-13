Monday, February 13th, 2017 | Posted by

钟万学涉嫌亵渎回教案第10次庭审
语言专家证人仅关注钟万学负面言论

钟万学在第10次庭审中

钟万学在第10次庭审中

 

【本报雅加达讯】周一（13/2），在雅加达农业部礼堂进行的钟万学涉嫌亵渎回教案第10次庭审中，一名语言专家证人马尤尼（Mahyuni）在作证时仅关注钟万学的负面言论，即“被骗”和“被愚弄”两个词句。

为此，钟万学的一名律师质问该证人为何仅着重钟万学有关可兰经第51条的言论。

他说：“你为什么更多的提到负面的含义？事实上，被告传达的是高贵的一面，我们相信可兰经的内容是真理。”

马尤尼解释说，他所表达的是基于他的学识，因此他认为钟万学的负面言论重点就是“被骗”和“被愚弄”两个词句。钟万学把可兰经第51条当作是欺骗的来源。

这位东努沙登加拉省龙目岛马塔兰大学教授接着说，钟万学在千岛群岛的演讲已超出了他在那里工作访问的目的，亦即宣传政府有关石斑鱼养殖业的计划，作为证人，他认为钟万学的演讲已偏离了主题，已偏向竞选活动。从那些词句中，被告似乎害怕没有被选到。

他补充说，每个人所讲的话一定有目的，虽然当事者之后说是一时不小心“脱口而出”，但说出的话，通常是有意图和动机，是不能收回来的。

 

钟万学的律师对他的解释感到不满，因为马尤尼仅看到钟万学演讲的12秒片段，其实钟万学在千岛群岛的演讲持续1小时40分钟。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175142

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