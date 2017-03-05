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钟万学正式宣布雅京北区

Mbah Priok 陵园为历史文化遗产保护区

【雅加达罗盘报3月4日讯】雅京特区省长钟万学 （Basuki TjahajaPurnama）亲自宣布到位于雅京北区的Mbah Priok陵园列为雅京特区历史文化遗产保护区。

钟万学表示，雅加达港口命名为Tanjung Priok(丹戎不碌)也是对职位德高望重的巴达维族(Betawi)前辈的Mbah Priok的尊重。每天均有大量民众到不碌谒陵，因此“不碌陵园”已成为雅京和周围城市民众的朝拜陵园。

钟万学坦承，雅京特区省府将不碌陵园列入雅京特区历史文化遗产保护区，也是表达对这位已故前辈的虔诚的尊重，而绝对不是出于政治企图，特别在2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票的敏感时刻雅京特区省府作出这样的决定也难免让民众联想到其他的政治意义和政治举动。

钟万学坦然说，不少雅京特区政府高层不赞同把 ”不碌陵园”列为历史文化遗产保护区，因为在雅京寸土寸金的情况下，尤其是”不碌陵园”位于雅京丹戎不碌港口的繁忙经济和工业区，诸多既得利益集团早就看好这块地皮。因此，也难免有雅京特区政府高层篡改已经拟好的雅京省长决议书的内容，当时钟万学在宣读决议书时勃然大怒，发现不对劲，既然决议书内容遭人动了手脚。因此，有政治观察家呼吁钟万学必须如履薄冰，不可以有任何疏忽。因为质疑是有人刻意张机设阱，布置陷阱，陷害钟万学。