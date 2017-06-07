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钟万学最新照片

身体消瘦令不少网友心疼不已

【本报雅加达讯】钟万学已在德博双椰子警察机动部队总部服刑差不多一个月了。在监狱的钟万学，这一个月过得怎么样？

最近有一个名为basuki_btp_lovers的Instagram用户上传了一张钟万学现状图片。钟万学与一名男子合影。他穿着一件绿色T恤衫和戴一副眼镜，头往右边梳，右手叉腰，胸部下垂。

该钟万学支持者写道：“钟万学先生最新照片，持续保持健康，我们想你。”

网友发现钟万学越来越瘦。

网友纷纷留言：

“钟万学先生瘦了一点……愿上帝保佑你。”

“看起来消瘦了……希望钟万学先生永远健康。忍耐是唯一的帮助。”

但也有喷子留言道：“啊，这位先生看起来很健康强壮嘛。VIP牢房，不健康才怪。跟加尤斯·丹布南（Gayus Tambunan）一样，进出自如。”

2017年5月9日，法官在法庭上宣称：“依法宣告被告人钟万学被证明有罪，犯了宗教亵渎罪，因此被判两年监禁。”钟万学直接被关进雅加达东区芝庇南监狱里。司法与人权部长证实，因为接获情报说有人要在监狱中刺杀钟万学，在5月12日，钟万学被转移至德博市警察激动部队总部。

钟万学的辩护律师瓦延（I Wayan Sudirta）称，自从在今年5月9日被收监，这位雅加达前省长身体越来越好。钟万学的脸色也越来越好。

6月6日，瓦延告诉记者：“他的身体越来越好，精神饱满。他身体健壮结实，但体重下降。”

瓦延称，自从被收监，钟万学把时间用在健身上。此外，他也多看书和写东西。

他说道：“现在收到好多封信，我昨天带了两本支持者送给他的书本。除了写东西，他也常看书。”

瓦延补充称，钟万学亦在监狱里练武术。

虽然已放弃上诉，瓦延称钟万学还是很在乎对其两年监禁的判决。

瓦延说道：“对法庭感到失望是一定有的，觉得自己被不公正对待还是有的。但是他为国家和雅加达的利益而忍让，接受这一切。他能够克服，并把自己交给上帝。”

除了家人与辩护律师外，支持者们也都常常来探望钟万学。因为来探望的人很多，监狱警察不得不限制。

瓦延说道：“监狱警察限制来探望的人，避免钟万学过累。”

雅加达北区地方法院法官判决钟万学有罪，被判两年监禁。

法官认为他触犯了对宗教的亵渎罪第156a条刑事法。

此前钟万学曾一度有意提出上诉，但后来放弃上诉，部分原因是为了结束因为他的示威活动。