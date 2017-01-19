Thursday, January 19th, 2017 | Posted by

钟万学拟在雅京传统商场设立电影院供中底层居民

图：周四（1月19日），休假参选雅京特区省长的钟万学与国内传统歌舞“荡肚”(Dangdut)女歌手Dewi Persik在新书发表会上合照

图：周四（1月19日），休假参选雅京特区省长的钟万学与国内传统歌舞“荡肚”(Dangdut)女歌手Dewi Persik在新书发表会上合照

 

【雅加达罗盘新闻网119日讯】休假中参选雅京特区省长候选人的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）承诺在雅京特区省府经营的传统商场PD Pasar Jaya设立电影院供中底层雅京的居民提供娱乐场所

钟万学表示，雅京多厅影院XXI Cineplex）的票价如此昂贵，一般雅京居民肯定是望尘莫及，因此希望在传统商场设立电影院后，大多数雅京中低层居民均能增加更多的娱乐场所，与家人朋友一起看电影

雅京居民到XXI多厅电影院的票价相当贵，所以我计划在传统商场建设更多的小型电影院，让靠近传统商场的居民也能享乐。”周四（19/1），钟万学在雅京西区Santika酒店新书《A Man Called Ahok一位叫阿学的男人》发表会上如斯说道。

当然传统商场放映的影片是由XXI多厅电影院演过后才轮到传统商场电影院上演，因为影片租金较低，不加重观众的负担

除此之外，传统商场电影院主要是放映国内制作的电影，这样也可以提升国内的电影业的发展空间，增加国内观众对国产影片发展机会
” “也希望国内制作电影放映时间更长，目的是为振兴国内电影发展和提高观众对国产电影的爱好。”钟万学说道。

此外，钟万学还说，传统商场电影院周围将设立更多的卖摊，让路边小贩（PKL有机会传统商场电影院卖东西。

例如，卖食品饮料，创造底层市民的就业机会，我们必须一步一步循序渐进，落实以上计划。”钟万学说。

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