Tuesday, January 10th, 2017 | Posted by

钟万学拜访Soko Tunggal习经院
获得Gus Nuril的支持

钟万学周一（1月9日）拜访位于雅加达东区的Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal习经院。

钟万学周一（1月9日）拜访位于雅加达东区的Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal习经院。

 

Liputan6新网09日雅加达讯】2017年雅加达省长候选人钟万学周一拜访位于雅加达东区的阿卜杜拉曼·瓦希德习经院（Pondok Pesantren Soko Tunggal）。

钟万学的拜访受到了该习经院院长格斯努利尔（Gus Nuril）与其他的导师的热烈欢迎。“今天钟万学已到我们的习经院拜访就能证明阿学不是一位不尊重回教领导人。

其实钟万学一直听从他的长辈已故古斯杜的教诲。” 格斯努利尔周一（１月９日）如此表示。

格斯努利尔肯定的说他已经准备好支持钟万学竞选雅京特区地方首长，同时也将捍卫钟万学身为国民的权利。格斯努利尔表示他将继续维持钟万学与古斯杜已经建立好的良好关系。“虽然我们的宗教不同，但我们互相尊敬并将继续保持良好的互信。” 格斯努利尔说。

格斯努利尔要求钟万学勿忘古斯杜对于国家民族的伟大理念，并要求钟万学不要畏惧任何威胁，继续前进为国家民族奋斗到底，格斯努利尔与所有伊斯兰教士联合会可定会继续支持他。以及要钟万学面对目前他在面对的事情。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172567

Posted by on Jan 10 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added