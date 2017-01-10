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钟万学拜访Soko Tunggal习经院

获得Gus Nuril的支持

【Liputan6新网09日雅加达讯】2017年雅加达省长候选人钟万学周一拜访位于雅加达东区的阿卜杜拉曼·瓦希德习经院（Pondok Pesantren Soko Tunggal）。

钟万学的拜访受到了该习经院院长格斯努利尔（Gus Nuril）与其他的导师的热烈欢迎。“今天钟万学已到我们的习经院拜访就能证明阿学不是一位不尊重回教领导人。

其实钟万学一直听从他的长辈已故古斯杜的教诲。” 格斯努利尔周一（１月９日）如此表示。

格斯努利尔肯定的说他已经准备好支持钟万学竞选雅京特区地方首长，同时也将捍卫钟万学身为国民的权利。格斯努利尔表示他将继续维持钟万学与古斯杜已经建立好的良好关系。“虽然我们的宗教不同，但我们互相尊敬并将继续保持良好的互信。” 格斯努利尔说。

格斯努利尔要求钟万学勿忘古斯杜对于国家民族的伟大理念，并要求钟万学不要畏惧任何威胁，继续前进为国家民族奋斗到底，格斯努利尔与所有伊斯兰教士联合会可定会继续支持他。以及要钟万学面对目前他在面对的事情。