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钟万学庭审地点转移至雅京南区农业部会堂

【雅加达罗盘报讯】最高法院（MA）批准有关被告钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）因涉嫌亵渎宗教案件的庭审地点转移至雅京南区农业部会堂。

“最高法院法官哈达（Hatta Ali） 已同意庭审地点转移至雅京南区农业部会堂。”最高法院发言人苏哈迪（Suhadi）周五（23/12）如是说道。

苏哈迪说，庭审地点转移是按照第85条规定的刑事法典（KUHP）。该规定文章指出，在某地区的情况下不容许法院审理案件，所以国家检察官和法院向司法部长设立或指定其他法院的建议。

庭审钟万学的法官由审判长Dwiarso Budi Santiarto和四名法官，即Jupriyadi、Abdul Rosyad 、Joseph V Rahantoknam和 l Wayan Wirjana。庭审还在休假期的雅京特区省长钟万学涉嫌亵渎宗教案将在下周二（27/12）继续重审。

在首次庭审，检察官指控钟万学触犯刑事法典第156条。检察官评价钟万学有亵渎伊斯兰宗教和侮辱穆斯林的举措。