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钟万学将成为民众争取社会公平的精神领袖

【雅加达TRIBUN新闻网5月15日讯】雅京特区暂停省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）被法庭判决亵渎宗教罪名成立而被判两年有期徒刑和立即入狱。晴天霹雳的消息传遍天下，震撼世界各个角落的人民。国内民众和世界各大城市民众，不分种族不分宗教，都纷纷表达愤怒并替钟万学喊冤。因此，世界各大城市，尤其是印尼国民都积极投入拯救钟万学的行列，他们大批群体集会，举行和平烛光祈祷会，要求印尼政府释放钟万学。自诩多种族多宗教殊途同归的多元化社会的印尼，名誉跌到谷底。联合国人权组织也质疑印尼的言论自由，刹那间，钟万学成为国际各大主流媒体关注的政治人物。

印尼国会关怀社区论坛（Formappi）研究人员卢修斯（Lucius Karus）在评论有关雅京暂停省长钟万学的政治生涯时说，这完全取决于钟万学是否未来还愿意回到政治舞台。

“钟万学因涉嫌亵渎宗教而被判决罪名成立，将成为他职业生涯中的一个重要的转折点。”卢修斯周一（5月15日）如是说。据卢修斯，似乎钟万学的政治对手不择手段，排山倒海发动大型示威游行活动穷追猛打钟万学已经成功把钟万学达到，钟万学的职业生涯也暂告一个段落，有我是他听已判决钟万学两年有期徒刑。

卢修斯也评估印尼目前的政治局势，如果他们还是利用种族、宗教、族群和派别（SARA）操作国内政局，那么钟万学回到政治舞台的机会就会更渺茫。

然而，卢修斯说，出乎预料的是钟万学的支持者却蜂拥而至，有增无减，甚至日益巩固团结，成为一股不可小觑的政治势力，钟万学也无形中成为民众最求社会公平和厌恨国内贪污腐败猖獗的精神领袖。

“钟万学已成为一位代表受压政治家，因此也成为民众最求社会公平的精神领袖。钟万学预计也将永远受到群众支持和爱戴的风云人物。”卢修斯说。

“时势造英雄还是英雄造时势，钟万学虽被拘押在监狱中，但是外面的支持者却永远与他心连心，永远站在同一条战线，从现在起，钟万学在印尼的政治舞台上成为最求社会公平的精神领袖。”卢修斯如是说道。