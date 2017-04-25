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钟万学将亲自在庭上宣读刑事辩护意见书

今日亵渎宗教案续审 警察动员数千名警员维持秩序

【雅加达Tribunnews新闻网24日讯】亵渎宗教案续审今日将在雅京农业部会议厅进行，钟万学将在庭上宣读他自己编制的刑事辩护意见书，雅京地方警察将出动大量警员确保庭审过程的秩序，特别是在雅京南区农业部大楼周围的安全。据说，因为不满公诉检察官要求法庭法官对钟万学的判决太轻，因此捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克·西合（Rizieq Shihab）已命令示威者到现场进行示威抗议，尤其是钟万学在宣读刑事辩护意见书的时候。

雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono)

警察上校表示，警方将派遣数千警员加强安全措施，使得今日的法庭可以顺利进行。

“当然，我们按照警察维持治安的秩序，若示威者到法庭的人数相当多，我们将添加警员到场确保安全，不过目前我们已准备就绪。”周一（4月24日），拉登.帕拉波沃上校在雅京南区雅加达警察总部办事处说道。

上周四（4月20日），检察官在起诉中认为，被告钟万学已触犯第156条刑事法典，有关对某个族群或团体发表仇恨的言论，因此要求法官判处钟万学1年徒刑缓刑2年。

里兹克·西合对检察官作出上述的判处表示不满，因此，要求法官加重对钟万学的判决。

“我国是法律国家，每位公民必须尊重现有的法律，遵循法庭法官和公诉检察官对钟万学的判决，谁都不能违规，警察也将按照法律维持治安，对肇事者将采取严厉的取缔。”拉登.帕拉波沃上校这样表示。主审检察官阿里（Ali Mukartono）认为，钟万学在千岛群岛讲话时，引用古兰经Al-Maidah 第51章的经文，而伤害到某群体或某宗教的信徒，公诉检察官判决钟万学触犯刑事法典第156章，但没有触犯刑事法典第156a，使用该刑事法典是不恰当，因此检察官要求法官判决钟万学1年徒刑缓刑2年。