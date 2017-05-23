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钟万学夫人宣读钟万学从监狱里写给社会大众的信函

【雅加达印度尼西亚CNN 讯】周二（5月23日）钟万学夫人（Veronica Tan）在德博（Depok Kelapa Dua）警察防暴机动部队总部新闻发布会上宣读钟万学手写的完整信函。钟万学于周二（5月9日）被法院法官判处2年有期徒刑后通过家属和委托辩护律师商量后决定撤回上诉申请书，引发社会掀然大波。

钟万学夫人代读钟万学动人心弦和感人肺腑的亲笔书信时，触景伤心，情不自禁潸然泪下，钟万学夫人泪如雨下的画面感动了国内外关心和怜悯钟万学的支持者。

以下是钟万学的亲笔全文（直翻）：

亲爱的阿学志愿者和支持者以及关心我国民主进程的社会大众，我不断思考和评估我自己所经历的遭遇。

我非常感谢你们大家对我的关心和爱心，并以各种方式表达对我的关怀，除了虔诚的祈祷、送鲜花、送食品、寄贺卡、寄信件和书籍等方式，甚至各处在国内外蜡烛晚会的支持和爱戴，让我深深感动和感谢大家的拥护。虽然你们很难接受这个事实，我本人也难以置信这个事实。

但我必须面对，我也已经学会了宽恕别人并虔诚接受上主的旨意，相信上主的安排必定有上主的目的。

为了反对我，雅京特区不断出现大型示威游行抗议活动，导致市民的不便，和交通堵塞所带来的巨大经济损失。我深感遗憾并诚挚向社会大众表达万分的道歉。

我不时担心阿学志愿者被既得利益集团利用或操纵，故意制造混乱的局面而加罪于阿学自愿者，抹黑我们奋斗的目标，而他们渔翁得利，这是我不想见到的局面。因此，我非常欣慰也感到敬佩阿学大众支持者能严格遵守规则，以非常和平的方式举行烛光集会为我也为我们国家祈祷，并誓言绝对捍卫印度尼西亚共和国完整统一（NKRI）和班渣西拉1945年宪法和多元化殊途同归的精神。

我们虔诚相信上帝涉万物的创造者，祂是宇宙的控制者。

圣经 诗篇131章第3节：“你当仰望耶和华，从今时直到永远！

耶和华，从今时直到永远！”(Mazmur 131 ayat 3)

圣经 诗篇138章第8：“耶和华必成全关乎我的事．耶和华阿、你的慈爱永远长存．求你不要离弃你手所造的。” . (Mazmur 138 ayat 8).