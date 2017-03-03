Friday, March 3rd, 2017 | Posted by

钟万学在市政厅会见我国前任副总统
Try Sutrisno

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钟万学（Basuki Tjahaja Purnama 右）在市政厅会见我国前任副总统特利苏特里斯诺（Try Sutrisno -中) 和我国独立第一任副总统穆罕默德·哈达(Mohammad Hatta）之长女Meutia哈达。

 

【雅加达独立报新闻网讯】雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）在市政厅会见我国前任副总统特里苏特里斯诺（Tri Sutrisno）和我国第一任副总统穆罕默德·哈达（Mohammad Hatta）的长女Meutia哈达。

钟万学表示，特里到雅京省府领取缴纳年税通知单（SPPT）和城乡土地建设税（PBB-P2）的通知纳税人。鉴于雅加达税务局与雅京银行（Bank DKI）周五（3月3日）在市政厅举行2017年缴纳年税和城乡土地建设税通知单的同时交付纳税人。

“特里代表社会民众接收SPPT和PBB-2的人。”钟万学周五（3/3）在雅加达市政厅如是说道。

据钟万学说，他与特里和Meutia没有太多的讨论。但钟万学肯定与特利以及Meutia 的会议跟2017年雅京特区地方首长选举完全无关。钟万学继续说： “特里在Sriwijaya军区司令时都已经认识，甚至也认识我父亲”。

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