Monday, March 27th, 2017 | Posted by

钟万学参加从业党专家委员会主席
Agung Laksono 68周年生日庆典

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图为钟万学参加雅京东区从业党专家委员会阿贡拉克索诺（Agung Laksono）官邸庆祝68周年的生日庆典。

 

【雅加达Liputan 6新闻网26日讯】昨日（3月26日），休假身为雅京特区省长的钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）在雅京东区从业党专家委员会阿贡拉克索诺（Agung Laksono）官邸 参加庆祝68周年生日庆典。

据报道，钟万学大约中午11时30分钟已抵达阿贡拉克索诺的官邸，钟万学与其他从业党政治家坐着同样的椅子，并有支持这位第二号省长候选人的邀请者高兴地喊叫钟万学。

钟万学已在准备的椅子坐下，阿贡拉克索诺为钟万学佩戴黄色布巾。

钟万学表示，我表示对阿贡拉克索诺的热烈欢迎特别感谢，也包括当地民众，并特邀我在民众中间坐下。

“民众特别要求钟万学可以在邀请者中间坐下。”阿贡拉克索诺说道。

参加Agung Laksono 庆祝68周年生日的官员其中有国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）、建设团结党（PPP）总主席赞法利兹（Djan Faridz）、席努鲁尔（Nurul Arifin）

等其他从业党官员。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178767

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