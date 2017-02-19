Sunday, February 19th, 2017 | Posted by

钟万学助选律师团接收到两千项选民的投诉

图为雅京选民来到钟万学助选律师团投诉一幕

图为雅京选民来到钟万学助选律师团投诉一幕

 

【雅加达印尼CNN讯】雅京市民纷纷来到雅京中区婆罗浮屠（Borobudur）街B18号的现任省长副省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）– 查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）候选人助选律师团中心。前来助选律律师团的市民大多数抱怨没有得到2017年雅京地方首长选举投票的权利。

基于雅加达印尼CNN的观察，助选律律师团中心自早上9点已经挤满了人。现场投诉人多数是妇女。

雅京地方首长选举市民投诉问题通过Ahok – Djarot 助选律律师团中心移交给雅京普委监督机构。直到现在，Ahok – Djarot助选律律师团共收到两千项选民的投诉。

选民的投诉有来自传呼中心、电子邮件和亲自来到现场。也有选民表（DPT）和他们的投票站作弊问题的投诉。” Ahok – Djarot 助选律律师团主任罗尼（Ronny Talapessy）周六（18/2）如是说道。

罗尼要求雅京普选监督机构（Bawaslu DKI）对收到市民的不法分子采取明确的措施。

Ahok – Djarot没有详细说明Bawaslu DKI将采取什么具体步骤。然而，根据罗尼必须要有地方首长选举监督人的投报。

雅京普选监督机构主席Mimah Susanti曾说，雅京普选监督机构从雅京特区地方首长选举投票日起已经开放投诉站给选民，“为方便选民投诉起见，选民可以直接投诉雅京普选监督机构办公室或发送电子邮件至awasdki@gmail.com。”Mimah周四（17/2）在其办公室如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175634

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