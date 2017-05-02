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钟万学助选团

有条件接受雅京地方首长选举结果

【本报讯】雅加达地方首长选举委员会周六晚（29/4）正式公布雅京北区、千岛群岛及雅京中区的选举结果。

雅京地方首长选举委员会召开大会，确认雅京地方首长选举结果，计票结果阿尼斯与善帝雅戈的得票率超过钟万学与查罗特。

雅京地方首长选举委员会主席苏玛尔诺说；编号二号的条选人钟万学与查罗特获得2.303.660票或等于42.04%，而编号三号的阿尼斯与善帝雅戈获得3.240.987票或等于57.96%。

第二轮选举总共有效票为票5.591.353，废票票58.705，总共票数为5.649.428票。

第二轮选举的投票率高达77.08%，而千岛群岛的投票率最高，达80.75%。

大会出现一些状况，编号二号钟万学查罗特组选团有条件接受选举结果。其中他们不满在一些投票站缺少选票，而选举委员会并无意进行重选，他们也不愿意在选举报告中签字。

钟万学与查罗特见证小组成员詹特拉．伊拉万说；”我们有条件接受选举结果，但不能接受选举过程，不愿在报告上签名“。

雅京监督选举委员会也提出行政上的失误，使一些票民没收到C6通知书。

编号三号的阿尼斯与善帝雅戈也提出选民应该可以使用代替电子身分证证明书参加投票。

选举委员会主席苏玛尔诺说，普委会将研究他们的报告，至于第二组候选人不愿在报告上签名，不会影响选举的结果。选举结果不会因为证人不签名而无效，普委会尊重他们的决定。

倘若没有人投出抗议，普委会将于５月５日正式公布阿尼斯与善帝雅戈当选2017-2022年雅京正副省长。