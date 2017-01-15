Sunday, January 15th, 2017 | Posted by

钟万学出席穆罕默德先知诞辰纪念活动

雅京特区现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）出席由努山打拉志愿者（RelaNU）举办的穆罕默德先知诞辰纪念活动

雅京特区现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）出席由努山打拉志愿者（RelaNU）举办的穆罕默德先知诞辰纪念活动

 

【雅加达讯】雅京特区现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）出席由努山打拉志愿者（RelaNU）举办的先知穆罕默德诞辰纪念活动。

周日（115日）钟万学来到雅京南区库宁岸（Taman Patra X Kuningan）。抵达后，钟万学顿时受到已经先到的与会者的热烈欢呼，钟万学带着微笑和纪念活动参与者一一亲切握手并直接步入该纪念活动中心。

纪念活动主持人穆罕默德陶菲克达马斯（Taufik Damas）说，此次纪念活动特意邀请钟万学。甚至还要让钟万学在纪念活动中致辞。

这次在雅京举办的先知穆罕默德诞辰纪念活动，主题为‘增强努山打拉伊斯兰教’，所以我们特意邀请钟万学参加这一盛会。钟万学没有专题讲座只是在纪念活动中致欢迎辞。“陶菲克如是说道。

 

为确保穆罕默德先知诞辰纪念活动能顺利和安全进行，警方还动员少数警员在现场维持治安。警方指挥官Marwoto警察中校说，与其他活动一样，这次举行的先知穆罕默德诞辰纪念活动，警方也调动少数警员在场，这仅是常规的保安措施。

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