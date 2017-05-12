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钟万学入狱

美佳娃蒂深感悲伤

【雅加达TRIBUN新闻网讯】斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）坦承，对雅京特区暂停省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）被判入狱感极度同情及深感悲伤。

“我对雅京市民给予钟万学的大力支持打动，钟万学被判入狱，但是雅京市民，全国人民，乃至全球民众对钟万学的支持和爱戴完全没有退热，钟万学受压制反而成为一股凝聚全国人民捍卫国建完整统一的强大力量，我深感悲伤但也对钟万学感到自豪。”美佳娃蒂周三（5月10日）在西东努省斗争民主党地方代表理事会（DPD PDIP）办公室主持开幕时如是说道。

美佳娃蒂说，雅京市民、政府官员、政领导人也纷纷到监狱探望钟万学，这证明了市民确实拥护和爱戴执政清廉和爱国爱民的钟万学。在钟万学执政期间，市民的孩子们都享有雅京政府提供免费教育设施。美佳娃蒂也提起有关雅京领导人问题，她说，钟万学是难得一求的领导者。

雅京特区省长钟万学被指控亵渎伊斯兰古兰经庭审案已结束，法庭法官判决钟万学罪名成立，确定判处钟万学两年有期徒刑并立即执行入狱。钟万学支持者举行示威行动，纷纷来到监狱要求释放这位原勿里洞县长钟万学。

类似的和平行动也在全国其他各大城市掌声响起，纷纷举行烛光晚会，为钟万学祈祷。众所周知，钟万学羁押在雅京东区芝槟榔（Cipinang） 监狱后，再由芝槟榔 监狱转移到西爪哇德博（Depok Kelapa Dua）警察防暴机动部队总部拘留。周四（5月11日）钟万学支持者依旧在警察防暴机动部队总部前面进行示威游行并表达对钟万学的精神支持。