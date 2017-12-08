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钟万学入围2017年世界自由思想家

【华盛顿特区Liputan6.新闻网12月05日讯】原雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama / Ahok）入围2017年世界自由思想家。

2017年世界自由思想家名单中的名字是由美国外交政策（Foreign Policy）杂志选出的世界领先的领导人和知识分子。

“今年的外交政策很自豪地向世界各地奉献世界自由思想家、技术专家、喜剧演员、倡导者、企业家、电影制片人、总统、挑衅者、政治犯、研究人员、战略家和远见者展示全球影迷。 这不仅是为了重新思考我们这个陌生的新世界，而且是为了将它们塑造成定义2017年的行为者。”引用外交政策网站的话说。

除了钟万学之外，世界上还有一些大牌名单。如韩国总统文在寅（Moon Jae-in）、法国总统埃马纽埃尔马克龙（Emmanuel Macron）、冈比亚总统阿达马巴罗（Adama Barrow）以及美国驻联合国大使Nikki Haley。

在前唐纳德特朗普的左右手史蒂夫班农（Steve Bannon）的名单中也有、 泄露美国秘密的跨性别士兵Chelsea Manning、艾未未艺术家、菲律宾参议员利拉德利马（Leila de Lima），后来成为罗德里戈杜特尔特（Rodrigo Duterte）总统的主要评论家。

外交政策副主编 本杰明索罗威（Benjamin Soloway）在他的叙述中说，2012年踏入政治舞台时，钟万学并不适合作为政治家的形象。

索罗威说：“钟万学很机灵善辩论，他是华裔居住在世界穆斯林占多数国家的基督徒。”起初，索罗威补充说，钟万学的背景并不重要。 不过，这种情况在2017年会逆转。

钟万学由于演讲，因亵渎罪被判有罪，失去了选举权，最终被囚禁。另一方面，索罗威则强调钟万学在雅加达担任省长的三年中所做的事情。他打击腐败，扩大公民获得其他卫生和社会服务的渠道，疏浚渠道，改善公共交通，并开展清理官僚作风的运动，从而获得公众的高度认可。

虽然钟万学的成就得到了认可，但骂无能官僚的作风受到了广泛的赞誉，另一方面却有许多敌人。 特别是那些被驱逐为填海和其他发展项目铺平道路的人。索罗威补充说，当钟万学被判刑时，他的支持者不仅在整个印度尼西亚，而且在世界的一些地方举行抗议。 联合国和人权组织人权观察也谴责了这起起诉。