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钟万学亵渎宗教案证人

被指是Agus-Sylvi助选团成员

【雅加达Merdeka新闻网4日讯】日益临近2017年雅京特区地方首长选举候，参选序号第1 的选人 阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档逐渐处于被动和不利的处境。

之前，国家警察刑事与侦探局根据金融交易报告分析中心(PPATK)获得资料，茜菲雅娜丈夫Gde Sardjana 多次汇款予被警方列为触犯信息和电子交易法（UU ITE,）和涉嫌推翻政府犯罪嫌疑人之一的民主党（Demokrat）党干Zamran。虽然阿古斯 – 茜菲阵营立即出面澄清Zamran 不是竞选团成员而是志愿者队伍。

祸不单行，在钟万学被指涉嫌亵渎宗教案第四次庭审过程中，钟万学周二（12月3日）在法庭上公然揭露，检察官提供的证人Gus Joy Setiawan其实是Agus-Sylvi竞选团队的成员。因此，Gus Joy Setiawan是不可能持有公正和中立的证人，因为他们有紧密的利益关系。即使Gus Joy Setiawan坦言不会提供虚假的证人供词，但是Gus Joy Setiawan是Agus-Sylvi竞选团队的成员，已经大打折扣证人的诚信。 钟万学这样表示。

钟万学的义妹妹妹Fifi Lety Indra更质疑证人Gus Joy Setiawan的证人合格性，因为Gus Joy Setiawan毫无疑问是属于Agus-Sylvi阵营的支持者。

“Gus Joy是正式宣布支持Agus-Sylvi搭档之后才向警方举报钟万学亵渎宗教的案件，很明显有政治利益企图。” 周二（12月3日）Fifi Lety Indra在雅京南区农业部大楼礼堂向媒体这样说道。

Fifi Lety认为，钟万学亵渎宗教案其实是钟万学的政治对手不择手段攻击钟万学，用肮脏手段抹黑和击败钟万学。

Fifi Lety继续说，捍卫伊斯兰阵线（FPI）举报钟万学亵渎伊斯兰古兰经，反而更加凸显政治势力设法刑事化钟万学的政治企图。Fifi Lety质疑FPI是否与某组候选人有千丝万缕的瓜葛或不可告人的秘密。