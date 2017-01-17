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钟万学亵渎回教案第6次庭审

被告辩护律师指控一名证人提供假证词

【本报雅加达讯】周二，钟万学亵渎回教案第6次庭审，被告辩护律师指控一名证人威耳尤丁.达尼（Willyudin Dhani）提供假证词，要求法官审查。

被告辩护律师汉弗莱.日玛特（Humphrey Djemat）指控威耳尤丁仅根据钟万学在千岛群岛普拉穆卡岛的视频讲话作为证词，自已根本不曾直接听过钟万学的演讲。

此外，他也讲错事件发生的日期。他在其报告中说事件发生在2016年9月6日，其实钟万学在普拉穆卡岛的演讲是在2016年9月27日。他又错误地说发生地点是在茂物Tegalega，其实该地区是他观看钟万学视频讲话的地点。

被告辩护律师汉弗莱说：“证人已在宣誓之下提供假证词，我们希望法官考虑我们的要求，审查这个假证人。”

今天的庭审原本有6个证人作证，但有3人缺席，因此法官决定庭审推迟到下周二（1月24日）再继续。