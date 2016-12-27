Tuesday, December 27th, 2016 | Posted by

钟万学亵渎回教案第三次庭审
法官驳回被告及其辩护律师所有抗辩

钟万学

钟万学(中)

 

【本报雅加达讯】周二，在雅加达卡迦玛达街雅京北区地方法院举行的钟万学亵渎回教案第三次庭审中，法官驳回了被告及其辩护律师所有抗辩，并作出决定，下次庭审于201713日（周二）在雅加达南区巴刹明姑农业部礼堂举行。

对于法官的决定，钟万学的咨询小组组长特里慕里亚（Trimoelja Soerjadi）表示很失望，因为从一开始他们非常有信心法官会接受他们的抗辩。

但他说：“我们还是尊重法庭的决定，有不同意见是常事。届时，我们会采取法律措施。我们仍尊重法庭判决，我们还是等下周开始审查证人的时刻。”

目前，我们的任务即是准备好一些能减轻或能反驳检察官提出的起诉状的证人。

他解释说：“这样的证人肯定是有的，但是谁，我不便在这里奉告，因为这涉及到人身安全问题。”

这位前任Marsinah辩护律师说，至少有十几个证人将出庭作证。我们准备的不仅是目击者，但也是专家证人。

关于改变审判地点的计划，他表示不成问题，因为没有理由不同意庭审移到农业部礼堂。“哦，是的，那是最高法院的权力，我们只能接受。我们没有理由拒绝。”他如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171722

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