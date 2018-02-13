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针对近日发生宗教领袖或教堂遭袭击事件

警察总长呼吁社会各方保持冷静克制

【雅加达Liputan6新闻网2月12日讯】 我国总统佐科威上周六（2月10日）在西爪哇茂物行宫接见全国各民族代表和宗教领袖并呼吁加强民族团结促进宗教和谐之际，在日惹史勒曼地区却发生St Lidwina天主教堂遭一名22岁不法分子持刀闯入教堂袭击事件，导致四人参加弥撒教徒和神父受伤。

日惹特区省长斯里苏丹哈孟古波沃诺十世在第一时间赶到医院探望慰问神父和其他的受伤者，苏丹也严厉谴责极端主义分子的不法行为。

近来在西爪哇万隆和丹格朗也发生某极端主义思想跟随者攻击或禁止其他宗教信徒进行礼拜仪式。这对自诩是多元民族团结统一和多元宗教信仰自由和宽容的印度尼西亚，莫非是一件极讽刺的事情。

针对近日发生宗教领袖或做礼拜场所袭击事件，警察总长狄托卡纳维安(Tito燢arnavian)上将呼吁社会各方保持冷静克制，预防不同教徒之间的暴力冲突事件发生，让国家执法机构，国家警察处理，警方绝对将肇事者绳之以法，依法给予处分，民众不可以自充法官采取任何不法行动。

临近2018年地方首长选举和2019年总统大选之际，我国种族、宗教、族群以及派别（SARA）问题往往都成为最敏感也最容易被既得利益政治集团操作的议题，刻意制造国内动荡不安的政治局面以捞取政治资本为目的，意在为2018年地方首长选举和2019年总统选举厉兵秣马。

因此，国家执法单位和全民必须更加时时刻刻提高警惕，严防国内外敌对势力渗入国内各阶层民众，千方百计进行破坏我国民族团结，宗教和谐及印尼共和国完整统一的不法行动。警察总长狄托如斯说。

总统上周六（2月10日）在西爪哇省茂物行宫接待来自全国民族代表和宗教领袖举行会议时说，“多元化种族和多元化宗教是真主赐给我们的恩典。我们应该珍惜来之不易的民族团结，宗教和谐的良好局面，共同维护社会和谐和国家完整统一，宗教领袖责无旁贷。”总统还说，我国获得国际社会的尊重和赞赏，是因为我国是多元民族和多元宗教，奉行宽容态度的多元化团结殊途同归国家。”